La próxima semana se conocerá quién será el nuevo Jefe de Policía en Salta

La Policía de Salta se prepara para cambios importantes en su cúpula. El nuevo Ministro de Seguridad, Nicolás Avellaneda, anunciará la semana que viene al próximo Jefe de Policía.

Este tipo de designaciones son políticas y no dependen de la carrera policial tradicional.

Normalmente, los cambios se realizan en diciembre, pero la llegada del nuevo ministro impulsa una renovación inmediata de autoridades policiales para imponer su "impronta" de gestión y trabajar con personal de su extrema confianza.

Si se confirman estos cambios, habrá otro reacomodamiento en diciembre por ascensos y retiros en la Policía de Salta.