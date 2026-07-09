Causa ARA San Juan: El crudo descargo de una madre tras el veredicto judicial

López reveló detalles de los desperfectos que ya venía sufriendo la embarcación antes de su última misión. Aseguró que la nave solía realizar trayectos cortos debido a sus limitaciones y que, en un viaje previo en julio de 2017, la tripulación vivió un episodio de extremo temor por una entrada de agua que casi provoca el hundimiento.

Finalmente, la madre de la víctima confirmó que las abogadas querellantes, Valeria Carrera y la doctora Macías, apelarán el fallo por considerarlo totalmente injusto.

López lamentó que, a pesar de que los fiscales y jueces escucharon los dolorosos testimonios y las vivencias que las familias aportaron sobre lo que les contaban sus hijos, la justicia no estuvo a la altura.

Cabe recordar que el Tribunal Oral Federal de Santa Cruz condenó a tres años de prisión en suspenso al ex capitán de navío Claudio Villamide, excomandante de la Fuerza de Submarinos, por estrago culposo e incumplimiento de deberes de funcionario público tras el hundimiento del ARA San Juan en 2017.