Fuerte llamado a recuperar la memoria y saldar las deudas históricas de la independencia
Durante el tradicional Tedeum, monseñor Dante Bernacki brindó una homilía centrada en el legado de los héroes patrios y el verdadero significado de la libertad.
Salta Hoy
09 / 07 / 2026
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Evocó el pensamiento de Manuel Belgrano y Martín Miguel de Güemes, remarcando que la independencia exige una educación profunda que recupere la memoria y destacando la autoridad moral de los próceres para defender la libertad.