Heroico rescate en La Ciénaga: La Policía salvó a un conductor de un auto en llamas

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Un automóvil Volkswagen Gol estacionado se estaba incendiando con su conductor atrapado en el interior.

Los efectivos rompieron una de las puertas para sacar al hombre.

Después del rescate, le practicaron maniobras de Reanimación Cardio Pulmonar (RCP) y lograron que reaccione.

El conductor, de 53 años, domiciliado en barrio San José, presentaba principios de intoxicación por inhalación de monóxido de carbono y aparente estado de ebriedad.

Sin embargo no fue necesario su traslado a un hospital.

Tras sofocar el fuego y realizar las tareas de enfriamiento, los bomberos determinaron de manera preliminar que el siniestro se originó debido a un cortocircuito en la bomba de combustible del automóvil.