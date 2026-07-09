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Intoxicación masiva por monóxido de carbono: Se salvaron 7 integrantes de una familia

Radio Salta confirmó que el grave incidente ocurrió anoche pasadas las 20:00 en el Barrio Los Olivos, Manzana 389, zona oeste de la ciudad de Salta.

Salta Hoy

09 / 07 / 2026

 

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Una mujer de 50 años llegó de visita a la casa de su hija y encontró a todos desvanecidos en el piso y percibió un fuerte olor a gas.

Rápidamente, pidió ayuda a los vecinos y al Sistema de Emergencias 911. 

La policía y los vecinos lograron sacar a las personas del interior de la vivienda antes de que el desenlace fuera fatal.

Cuatro adultos de 32, 28, 25 y 21 años fueron trasladados al Hospital San Bernardo y tres niños de 11 y 4 años y una bebé de apenas 2 meses al Hospital Público Materno Infantil. 

Todos presentaban diagnóstico de intoxicación por monóxido de carbono.

Personal de la empresa Naturgy confirmó que hubo una falla técnica extrema en el calefón, ya que carecía de conducto de evacuación, lo que provocó la fuga de gases en la vivienda.

Cabe destacar que la tragedia no se concretó, sólo por la llegada fortuita de la madre - abuela en ese momento preciso. 


 

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