El significado de creer en la Patria y el homenaje a los próceres

El funcionario advirtió sobre la difícil realidad económica del país, detallando que la mitad de la población activa, unas 6 millones de personas, ha perdido el acceso al crédito.

Finalmente, Marocco analizó el escenario político actual y ratificó la postura de la provincia al haber eliminado las PASO.

Sostuvo firmemente que los partidos políticos deben recuperar su rol como la herramienta central establecida por la Constitución para elegir gobernantes.