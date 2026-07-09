El significado de creer en la Patria y el homenaje a los próceres
Durante las celebraciones oficiales por el Día de la Independencia, el vicegobernador Antonio Marocco, reflexionó sobre el significado de "creer en la Patria", definiéndolo como un acto de profunda fe, conciencia y visión de futuro.
Salta Hoy
09 / 07 / 2026
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El funcionario advirtió sobre la difícil realidad económica del país, detallando que la mitad de la población activa, unas 6 millones de personas, ha perdido el acceso al crédito.
Finalmente, Marocco analizó el escenario político actual y ratificó la postura de la provincia al haber eliminado las PASO.
Sostuvo firmemente que los partidos políticos deben recuperar su rol como la herramienta central establecida por la Constitución para elegir gobernantes.