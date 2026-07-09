Invierno seguro, controles viales y cambios en las ordenanzas de tránsito

El funcionario explicó el uso de las herramientas de control biológico (alcoholemia y narcotest) implementadas por el municipio, puntualizando que se aplican en situaciones específicas de siniestros o a requerimiento de la Policía de la Provincia tras persecuciones vehiculares.

Assennato, anunció que por decisión del intendente se están instalando de forma gratuita "boxes" exclusivos para el estacionamiento de motos en cada cuadra donde rige el estacionamiento medido.

Finalmente, el secretario explicó los alcances de la reciente modificación de la ordenanza municipal respecto a las multas por estacionar frente a garajes particulares.

Assennato aclaró que anteriormente los inspectores labraban infracciones por obstrucción de rampas sin saber si el vehículo pertenecía al propietario de la vivienda.