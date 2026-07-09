Zavalía, describió la delicada situación que atraviesan los empresarios del sector, revelando que no actualizan sus precios desde octubre del año pasado y que, por el contrario, debieron bajarlos e implementar promociones sumamente económicas para subsistir.

Finalmente, el empresario gastronómico explicó que ante la falta de presupuesto estatal, los propios particulares se han visto obligados a realizar esfuerzos individuales para atraer agencias de viajes de otras provincias.