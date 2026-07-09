Gastronomía en crisis: El crédito provincial "es muy chico" y falta promoción para Salta
El empresario gastronómico Guillermo Márquez Zavalía manifestó que el sector ve con esperanza el inicio de las vacaciones de invierno ante una incipiente llegada de visitantes.
Salta Hoy
09 / 07 / 2026
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Zavalía, describió la delicada situación que atraviesan los empresarios del sector, revelando que no actualizan sus precios desde octubre del año pasado y que, por el contrario, debieron bajarlos e implementar promociones sumamente económicas para subsistir.
Finalmente, el empresario gastronómico explicó que ante la falta de presupuesto estatal, los propios particulares se han visto obligados a realizar esfuerzos individuales para atraer agencias de viajes de otras provincias.