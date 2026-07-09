García Cuerva pidió unidad y advirtió contra las “cuevas de corrupción” en el Tedeum

El presidente Javier Milei participó este jueves del tradicional Tedeum por el 9 de Julio en la Catedral Metropolitana, acompañado por su gabinete en pleno. La ceremonia por el Día de la Independencia tuvo como eje la homilía del arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, quien pidió fortalecer la unidad de los argentinos y lanzó una dura advertencia contra quienes se enriquecen desde “cuevas de corrupción”.

A diferencia de otros actos religiosos recientes, el mensaje tuvo un tono menos confrontativo, aunque mantuvo un fuerte contenido social. García Cuerva centró su reflexión en la parábola del buen samaritano y la presentó como una guía para “reconstruir esta Patria que amamos y nos duele a la vez”.

“Como sociedad argentina, a veces recorremos caminos peligrosos, no por cuestiones geográficas, sino porque no nos llevan a ningún buen lugar”, sostuvo el arzobispo. En ese marco, cuestionó a quienes “aprovechan para dividirnos, para enfrentarnos, robándonos las esperanzas de salir juntos adelante”.

Uno de los pasajes más fuertes de la homilía fue cuando apuntó contra los sectores que, según dijo, permanecen “escondidos, en todas las épocas, en cuevas de corrupción”, mientras hacen que “los pobres sean cada vez más pobres” y ellos se vuelvan “escandalosamente cada vez más ricos”.

El mensaje fue escuchado por Milei desde la primera fila, luego de que el mandatario regresara durante la madrugada desde Tucumán, donde participó de los actos por el aniversario de la Declaración de la Independencia. Minutos antes de la ceremonia, el Presidente caminó desde la Casa Rosada hasta la Catedral, acompañado a algunos metros por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el resto de los ministros.

En la Catedral fue recibido por el padre Alejandro Russo y luego saludó al jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri. Ambos participaron del homenaje al general José de San Martín antes del inicio del oficio religioso.

Durante su mensaje, García Cuerva insistió en que la Argentina necesita “caminar unida hacia un desarrollo integral” y pidió construir “puentes donde algunos quieren levantar muros”. También sostuvo que el país debe escuchar el clamor de los sectores más golpeados, porque “nadie es descartable” y “todos somos importantes”.

El arzobispo volvió a poner el foco en la cuestión social y mencionó especialmente a los enfermos, jubilados, desocupados, personas con discapacidad y jóvenes afectados por el avance del narcotráfico. “Todos los días enfrentamos la opción de ser buenos samaritanos o indiferentes viajeros que pasan de largo”, expresó.

En otro tramo de la homilía, pidió a Dios que libere a la sociedad de “la indiferencia y la insensibilidad frente a los que sufren”. Según señaló, el dolor social “no es nuevo” y atraviesa desde hace años a distintos sectores de la Argentina.

También retomó una idea vinculada al trabajo colectivo y citó un mensaje de Lionel Messi, en el que el capitán de la Selección argentina había destacado la importancia del grupo por encima de las individualidades y la fuerza de todos peleando por un mismo sueño.

Al finalizar la ceremonia, Milei se mostró distendido y participó del canto de la Marcha de San Lorenzo junto a los granaderos a caballo, antes de regresar a la Casa Rosada para encabezar una reunión de gabinete.