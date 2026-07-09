Francia le ganó a Marruecos y es el primer semifinalista

Francia demostró una vez más su poderío ofensivo y derrotó dos a cero a Marruecos en el Gillette Stadium de Boston por los cuartos de final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Los goles llegaron en el complemento de la mano de de Kylian Mbappé a los 60´, que también erró un penal en la primera parte y salió con una molestia en el segundo tiempo, y otro de Ousmane Dembélé a los 66´ para sentenciar el resultado final.

Con este triunfo, el equipo que dirige Didier Deschamps avanzaron a las semifinales, donde jugarán contra el ganador del cruce entre España y Bélgica.

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