Estacionar frente al propio garaje ya no implicará una multa automática

 imagen

EN VIVO 00:00 a 00:30 HRS

Hermandad Llanera

PROX. 00:30 a 1:00 HRS

 

Trilogía de la Fe

PROX. 01:00 a 4:00 HRS

 

Música Programada

La mejor selección musical.

PROX. 04:00 a 5:00 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 05:00 a 5:30 HRS

 

Hermandad Tibetana

Un espacio de la Organización Internacional Katmandú.

PROX. 05:30 a 6:00 HRS

 

Nuevo Milenio

Nuevo Milenio

PROX. 06:00 a 6:30 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 06:30 a 8:00 HRS

 

Buscando Señales

Resume la información más importante a primera hora de la mañana, abordando  temas de actualidad, política local y nacional, economía y finanzas, tecnología, medio ambiente, salud, vinos de altura y mucho más.

PROX. 08:00 a 9:00 HRS

 

Control Ciudadano

Programa de asesoramiento sobre los derechos del consumidor.  También hay columnistas especializados en el área previsional y de derecho laboral.

PROX. 09:00 a 13:00 HRS

 

La Mañana de Radio Salta

Un programa con la más amplia cobertura para mantenerte bien informado. Todas las novedades que te interesan en la voz de un equipo profesional de excelencia. 

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 15:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 18:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 18:00 a 19:00 HRS

 

Tiempo de Mundial

El programa que reúne la cobertura más amplia del evento deportivo más importante del planeta. Con invitados, entrevistas, y el mejor análisis futbolero.

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 00:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

 

Toda la programación

Estacionar frente al propio garaje ya no implicará una multa automática

El Concejo Deliberante sancionó una Ordenanza de autoría de la concejala Agustina Álvarez Eichele que modifica los artículos 51 del Anexo I y 99 del Anexo II de la Ordenanza N.° 14.395 (Código de Tránsito), donde el texto incorpora un supuesto de exención de la sanción para quienes acrediten ser propietarios del inmueble frentista, inquilinos con derecho de uso sobre el garaje o personas expresamente autorizadas por estos.

Salta Hoy

09 / 07 / 2026

 

VER GALERÍA

 

Al momento de fundamentar la iniciativa, la concejal Agustina Álvarez Eichele explicó que el Proyecto surgió a partir de la información otorgada por la Secretaría de Tránsito respecto de las sanciones que se realizaban a vecinos por estacionar frente al acceso de sus propios garajes. La edila indicó que hasta el momento la normativa contemplaba la prohibición de estacionar obstruyendo un garaje, pero no preveía una excepción para quienes fueran titulares del inmueble o contaran con autorización para utilizar ese espacio. En ese sentido, sostuvo: «Lo que nosotros logramos con esta Ordenanza es que, si esta persona, ya sea el propietario del inmueble, el inquilino o una persona autorizada por ellos estaciona obstruyendo su propio garaje, ante una posible multa pueda hacer el descargo y no le cobren esa multa». Finalmente, la concejala aclaró que la modificación no habilita nuevas formas de estacionamiento ni elimina otras restricciones previstas en el Código de Tránsito.

La modificación del artículo 51 está relacionada con la prohibición de estacionar o autorizar el estacionamiento frente a accesos de garaje de estacionamiento con ingreso y egreso habitual de vehículos. La nueva redacción incorpora que lo dispuesto precedentemente no obsta al derecho del presunto infractor de acreditar, en la etapa de descargo, que se encuentra comprendido en el supuesto de exención previsto en el artículo 99 del Anexo II de la Ordenanza. También dispone que dicha exención será de interpretación restrictiva y no podrá invocarse cuando el estacionamiento afecte la circulación y fluidez del tránsito, la seguridad vial, la accesibilidad o los derechos de terceros.

Por su parte, la modificación del artículo 99, que establece la sanción por estacionar en zona urbana frente a accesos de garajes en uso y de estacionamiento con ingreso habitual de vehículos; incorpora que, en caso de verificarse esta infracción, cuando surja de manera evidente que se trata de un garaje de estacionamiento con ingreso y egreso de vehículos, la Autoridad de Aplicación podrá disponer la remoción del vehículo infractor mediante acarreo con grúa a costa del infractor.

Asimismo, se establece que no corresponderá la sanción cuando el presunto infractor, en oportunidad del descargo, acredite fehacientemente que el vehículo pertenece al propietario del inmueble frentista, al inquilino con derecho de uso sobre el garaje o a persona autorizada expresamente por éstos. Esta excepción no será aplicable en supuestos de accesos compartidos, cocheras de uso común, inmuebles sujetos al régimen de propiedad horizontal o cuando se afecten derechos de terceros. Además, se dispone que la acreditación podrá efectuarse mediante título de propiedad, contrato de locación o autorización suscripta por el propietario o inquilino con derecho de uso.

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO