 imagen

EN VIVO 15:00 a 17:00 HRS

La Tarde con Amigos

Conducción: Leonardo Tejerina

PROX. 17:00 a 18:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 18:00 a 19:00 HRS

 

Tiempo de Mundial

El programa que reúne la cobertura más amplia del evento deportivo más importante del planeta. Con invitados, entrevistas, y el mejor análisis futbolero.

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 00:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

 

Toda la programación

Salta celebró el 210° aniversario de la Declaración de la Independencia Nacional

A media mañana hubo izamiento de las banderas Nacional y de la Provincia en la Plaza 9 de Julio. Frente al Cabildo Histórico, se desarrolló un desfile y bailarines folclóricos desplegaron el baile al compás del Pericón.

Salta Hoy

09 / 07 / 2026

 

VER GALERÍA

 

Los actos centrales comenzaron esta mañana cerca de las 9:00 con el Solemne Tedeum en la Catedral Basílica, presidido por monseñor Dante Bernacki.

A media mañana se realizó el izamiento de las banderas Nacional y de la Provincia en la Plaza 9 de Julio. La ceremonia contó con la presencia de miembros del Gabinete provincial, autoridades estatales y fuerzas de seguridad. 

Los festejos se trasladaron a Villa San Antonio, donde se desarrolló el tradicional desfile con más de 80 delegaciones, fortines gauchos, colegios y academias folclóricas, y hubo un gran pericón con la participación de más de 1500 personas. 

Desde las 9:00 el Ejército Argentino repartió el clásico chocolate caliente a los asistentes en las inmediaciones de la Avenida Independencia. 

La Sra. Clarisa de 103 años de edad, vecina de Villa San Antonio, participó del desfile en avenida Independencia 

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO