Salta celebró el 210° aniversario de la Declaración de la Independencia Nacional

Los actos centrales comenzaron esta mañana cerca de las 9:00 con el Solemne Tedeum en la Catedral Basílica, presidido por monseñor Dante Bernacki.

A media mañana se realizó el izamiento de las banderas Nacional y de la Provincia en la Plaza 9 de Julio. La ceremonia contó con la presencia de miembros del Gabinete provincial, autoridades estatales y fuerzas de seguridad.

Los festejos se trasladaron a Villa San Antonio, donde se desarrolló el tradicional desfile con más de 80 delegaciones, fortines gauchos, colegios y academias folclóricas, y hubo un gran pericón con la participación de más de 1500 personas.

Desde las 9:00 el Ejército Argentino repartió el clásico chocolate caliente a los asistentes en las inmediaciones de la Avenida Independencia.

La Sra. Clarisa de 103 años de edad, vecina de Villa San Antonio, participó del desfile en avenida Independencia