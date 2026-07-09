Prisión preventiva para un hombre por incendios dolosos en Cafayate

La Fiscalía Penal de Cafayate, representada por Juan Pablo Miralpeix, formalizó la acusación.

La investigación reunió pruebas que vinculan al imputado con los siniestros, mientras testimonios indican que el acusado reconoció su participación en uno de los incendios.

La jueza de Garantías dictó prisión preventiva domiciliaria por 30 días y prohibió la comunicación con personas relacionadas al caso.