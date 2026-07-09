Prisión preventiva para un hombre por incendios dolosos en Cafayate
El acusado de 32 años fue imputado por dos incendios ocurridos el 13 de mayo y el 7 de junio de 2026 en una finca cercana al Aeródromo Gilberto Lávaque.
Salta Hoy
09 / 07 / 2026
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La Fiscalía Penal de Cafayate, representada por Juan Pablo Miralpeix, formalizó la acusación.
La investigación reunió pruebas que vinculan al imputado con los siniestros, mientras testimonios indican que el acusado reconoció su participación en uno de los incendios.
La jueza de Garantías dictó prisión preventiva domiciliaria por 30 días y prohibió la comunicación con personas relacionadas al caso.