Un hombre fue imputado por estafas con falsas ofertas laborales en el Poder Judicial

Afirmaron haber sido engañadas con promesas de trabajo como secretarias en la Ciudad Judicial.

El acusado se presentó como licenciado en Psicología, afirmaba que trabajaba en el Poder Judicial de Salta y que el organismo necesitaba cubrir un puesto.

Solicitó dinero para gestionar certificados de antecedentes.

Además les requirió currículum vitae, fotografías tipo carnet, estudios médicos y otra documentación personal para integrar un supuesto legajo.

Durante la audiencia de imputación, se negó a declarar y solicitó que la causa sea enviada a mediación penal.

La fiscal Ana Inés Salinas Odorisio encuadró los hechos como estafas reiteradas en cuatro hechos.