Falleció la cantante británica Bonnie Tyler a los 75 años
Marcó la historia del pop rock de la década de los 80's con clásicos inolvidables. La triste noticia se dio a conocer oficialmente tras un comunicado emitido por su familia y su equipo de trabajo.
Espectáculos
09 / 07 / 2026
Su fallecimiento ocurrió de manera inesperada en un hospital de la ciudad de Faro, Portugal, donde vivía desde hacía varios años.
Había sufrido una perforación intestinal de gravedad a principios de mayo
Fue operada de urgencia y luego inducida a un coma médico para intentar salvarla.
Aunque había despertado del coma hace algunas semanas, su estado seguía siendo muy delicado en terapia intensiva.
Finalmente, perdió la vida debido a las secuelas de esta enfermedad.
La artista, nacida en Gales bajo el nombre de Gaynor Hopkins, era famosa mundialmente por su icónica voz rasgada y potente.
Marcó la historia de la música pop-rock de los años 80 y nos dejó grandes clásicos inolvidables como Total Eclipse of the Heart, una balada célebre que superó los mil millones de reproducciones. Holding Out for a Hero: canción muy popular que musicalizó películas como Footloose y la famosa escena del rescate en Shrek 2. It's a Heartache, otro de sus primeros e importantes éxitos mundiales.
La familia pidió privacidad para afrontar este doloroso momento.