 imagen

EN VIVO 15:00 a 17:00 HRS

La Tarde con Amigos

Conducción: Leonardo Tejerina

PROX. 17:00 a 18:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 18:00 a 19:00 HRS

 

Tiempo de Mundial

El programa que reúne la cobertura más amplia del evento deportivo más importante del planeta. Con invitados, entrevistas, y el mejor análisis futbolero.

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 00:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

 

Toda la programación

Falleció la cantante británica Bonnie Tyler a los 75 años

Marcó la historia del pop rock de la década de los 80's con clásicos inolvidables. La triste noticia se dio a conocer oficialmente tras un comunicado emitido por su familia y su equipo de trabajo.

Espectáculos

09 / 07 / 2026

 

VER GALERÍA

 

Su fallecimiento ocurrió de manera inesperada en un hospital de la ciudad de Faro, Portugal, donde vivía desde hacía varios años.

Había sufrido una perforación intestinal de gravedad a principios de mayo

Fue operada de urgencia y luego inducida a un coma médico para intentar salvarla.

Aunque había despertado del coma hace algunas semanas, su estado seguía siendo muy delicado en terapia intensiva. 

Finalmente, perdió la vida debido a las secuelas de esta enfermedad.

La artista, nacida en Gales bajo el nombre de Gaynor Hopkins, era famosa mundialmente por su icónica voz rasgada y potente. 

Marcó la historia de la música pop-rock de los años 80 y nos dejó grandes clásicos inolvidables como Total Eclipse of the Heart, una balada célebre que superó los mil millones de reproducciones. Holding Out for a Hero: canción muy popular que musicalizó películas como Footloose y la famosa escena del rescate en Shrek 2. It's a Heartache, otro de sus primeros e importantes éxitos mundiales.

La familia pidió privacidad para afrontar este doloroso momento.

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO