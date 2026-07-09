Falleció la cantante británica Bonnie Tyler a los 75 años

Su fallecimiento ocurrió de manera inesperada en un hospital de la ciudad de Faro, Portugal, donde vivía desde hacía varios años.

Había sufrido una perforación intestinal de gravedad a principios de mayo

Fue operada de urgencia y luego inducida a un coma médico para intentar salvarla.

Aunque había despertado del coma hace algunas semanas, su estado seguía siendo muy delicado en terapia intensiva.

Finalmente, perdió la vida debido a las secuelas de esta enfermedad.

La artista, nacida en Gales bajo el nombre de Gaynor Hopkins, era famosa mundialmente por su icónica voz rasgada y potente.

Marcó la historia de la música pop-rock de los años 80 y nos dejó grandes clásicos inolvidables como Total Eclipse of the Heart, una balada célebre que superó los mil millones de reproducciones. Holding Out for a Hero: canción muy popular que musicalizó películas como Footloose y la famosa escena del rescate en Shrek 2. It's a Heartache, otro de sus primeros e importantes éxitos mundiales.

La familia pidió privacidad para afrontar este doloroso momento.