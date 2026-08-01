Infantino dio marcha atrás con el plan de privatización del Mundial

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, confirmó que el organismo dejará sin efecto la iniciativa conocida como FIFA Forward Enterprise, un proyecto que contemplaba la participación de empresas privadas en la gestión de derechos comerciales y en la organización de determinados eventos vinculados al Mundial.

El anuncio fue realizado a través de un mensaje difundido en las plataformas oficiales de la FIFA, luego de que la propuesta encontrara una fuerte oposición por parte de varias confederaciones internacionales.

La resistencia de las confederaciones frenó el proyecto

La iniciativa había despertado críticas y rechazo en organizaciones como la UEFA, la Concacaf y la Confederación Asiática de Fútbol, que cuestionaban la posibilidad de ceder parte de los derechos comerciales y de la organización de competencias a inversores privados.

La falta de consenso terminó por impedir el avance de la propuesta.

"El proyecto no seguirá adelante"

En su comunicado, Infantino explicó que el objetivo del plan era generar nuevas herramientas de financiamiento para impulsar el desarrollo del fútbol, especialmente en las asociaciones miembro con menores recursos.

Sin embargo, reconoció que las consultas realizadas evidenciaron profundas diferencias entre las distintas confederaciones y actores del fútbol internacional.

Según señaló, esas discrepancias eran incompatibles con el propósito de fortalecer la unidad dentro de la FIFA, por lo que decidió retirar definitivamente la iniciativa.

La FIFA buscará una alternativa consensuada

Tras confirmar la marcha atrás del proyecto, Infantino adelantó que en las próximas semanas convocará a federaciones nacionales, confederaciones y otros representantes del fútbol mundial para debatir nuevas propuestas de desarrollo.

El presidente de la FIFA aseguró que el organismo volverá a priorizar el consenso como eje central de cualquier iniciativa futura y remarcó que los próximos programas deberán responder a las necesidades reales de las asociaciones miembro.