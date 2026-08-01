Aumenta nuevamente el agua en Salta: acumula casi 41%

El servicio de agua potable y desagües cloacales volverá a aumentar en Salta a partir de agosto. El Ente Regulador autorizó una actualización del 4,4445% para todas las categorías de usuarios residenciales y no residenciales de Aguas del Norte, con lo que la tarifa acumulará un incremento efectivo cercano al 40,68% desde enero.

La medida fue oficializada mediante la Resolución 1219/2026, publicada este viernes en el Boletín Oficial, y comenzará a regir con la facturación correspondiente al mes de agosto.

Cómo se compone el nuevo aumento

El incremento autorizado surge de la combinación de dos componentes:

Un 1,9% , correspondiente al Índice de Precios al Consumidor (IPC) de junio.

, correspondiente al Índice de Precios al Consumidor (IPC) de junio. Un 2,5445%, establecido por la Revisión Tarifaria Integral (RTI) para el período 2026-2028.

Este mecanismo de actualización mensual fue definido por el Ente Regulador tras una audiencia pública y contempla tanto la evolución de la inflación como una recomposición tarifaria fija.

Siete aumentos consecutivos

Con la suba de agosto, el servicio de agua habrá registrado incrementos todos los meses entre febrero y agosto.

Las actualizaciones fueron las siguientes:

Febrero: 3,9245%

3,9245% Marzo: 5,45%

5,45% Abril: 5,44%

5,44% Mayo: 5,94%

5,94% Junio: 5,1445%

5,1445% Julio: 4,6445%

4,6445% Agosto: 4,4445%

Si bien la suma simple de estos porcentajes alcanza el 34,99%, el incremento real acumulado es mayor debido a que cada ajuste se aplica sobre una tarifa ya actualizada. Por ese motivo, la suba efectiva llega aproximadamente al 40,68% respecto del valor vigente en enero.

Por qué se autorizó el incremento

Según explicó el Ente Regulador, la metodología vigente establece que las tarifas se actualicen mensualmente teniendo en cuenta la inflación informada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) y el componente fijo previsto en la Revisión Tarifaria Integral.

Para la actualización de agosto se utilizó el IPC de junio, que fue del 1,9%, al que se sumó el porcentaje fijo de recomposición.

Además, la Gerencia Económica del organismo justificó la medida al señalar que alrededor del 85% de los costos operativos de Aguas del Norte corresponden a salarios, cargas sociales y consumo de energía eléctrica.