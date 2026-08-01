Salta honró a la Pachamama

Como ocurre cada 1 de agosto, Salta amaneció envuelta en el característico aroma de los sahumerios encendidos para homenajear a la Pachamama. Desde las primeras horas del día, miles de familias, comerciantes y trabajadores renovaron una de las tradiciones más arraigadas del norte argentino, agradeciendo a la Madre Tierra por lo recibido y pidiendo protección, salud y prosperidad para el nuevo ciclo.

El humo de las hierbas aromáticas volvió a recorrer viviendas, negocios, oficinas y talleres de toda la provincia, en una práctica ancestral que atraviesa generaciones y forma parte de la identidad cultural salteña.

Un ritual que se mantiene vivo

En muchos hogares, el sahumado comenzó al amanecer. El humo salió por ventanas y puertas, recorrió cocinas, dormitorios, patios y galerías, mientras que en comercios y lugares de trabajo también se realizaron ceremonias para alejar las malas energías y atraer buenos augurios.

La tradición consiste en quemar distintas hierbas, hojas, resinas y productos aromáticos dentro de un recipiente resistente al calor. Luego, el humo es llevado por todos los ambientes, especialmente por las esquinas, puertas y ventanas, consideradas lugares donde pueden concentrarse energías negativas.

Entre los elementos más utilizados se encuentran el incienso, la mirra, el romero, la ruda, el laurel, las hojas de coca, el palo santo y diversas mezclas preparadas especialmente para esta fecha. Cada familia mantiene sus propios rituales, transmitidos de generación en generación.

Ofrendas a la Madre Tierra

Agosto es considerado por los pueblos andinos un mes de renovación y cambios en la naturaleza. Por ello, además del sahumado, muchas personas realizan la tradicional apertura de la denominada "boca de la Pachamama", un pequeño pozo en la tierra donde se depositan ofrendas como hojas de coca, bebidas, alimentos, semillas y productos regionales.

Durante la ceremonia, los participantes agradecen por lo vivido durante el último año y elevan pedidos de salud, trabajo, prosperidad y buenas cosechas antes de volver a cubrir el pozo.

Celebraciones en toda la provincia

Las ceremonias también se desarrollan de manera comunitaria en distintos puntos de Salta, especialmente en localidades de la Puna y los Valles Calchaquíes, donde la celebración conserva una profunda relación con las tradiciones de los pueblos originarios.

En esos lugares, las actividades suelen incluir música, danzas, comidas regionales y momentos de recogimiento espiritual, en una jornada que reúne a vecinos, comunidades y visitantes.