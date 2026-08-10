Perrita Lola: La muerte que cambiará las leyes

El animalito agonizó unos minutos y falleció. Su historia está a punto de cambiar el destino en el cuidado de los animales de compañía y en el manejo responsable en la provincia.

Mariana, propietaria y “madre humana” de la perrita fallecida habló con Radio Salta y expresó su profundo dolor por el final de Lola y además se mostró gratamente sorprendida por las repercusiones.

Aseguró que la negligencia fue del conductor. “La empresa minera se puso a disposición nuestra, pero el conductor -que fue inmediatamente despedido de la empresa- desapareció totalmente”, expresó.

Mariana destacó que “se trata de la primera vez en el país que se pinta una patita amarilla en honor a una mascota atropellada” y agregó que “es muy importante que esta ley sea aprobada porque la vida de un perro también es una vida”.

La mujer relató que Lola llegó a su familia al ser rescatada de la calle y que era muy querida por los vecinos que la veían hacer ese paseo a diario.