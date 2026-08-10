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Perrita Lola: La muerte que cambiará las leyes

La perrita callejera mestiza color beige de 7 años paseaba por la esquina de Sarmiento y Güemes con su paseadora. Ambas y una tercera mascota cruzaban por la senda peatonal. Cuando el conductor de una camioneta cruzó en rojo, las atropelló y huyó del lugar.

Salta Hoy

10 / 08 / 2026

 

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El animalito agonizó unos minutos y falleció. Su historia está a punto de cambiar el destino en el cuidado de los animales de compañía y en el manejo responsable en la provincia. 

Mariana, propietaria y “madre humana” de la perrita fallecida habló con Radio Salta y expresó su profundo dolor por el final de Lola y además se mostró gratamente sorprendida por  las repercusiones.

Aseguró que la negligencia fue del conductor. “La empresa minera se puso a disposición nuestra, pero el conductor -que fue inmediatamente despedido de la empresa- desapareció totalmente”, expresó. 

Mariana destacó que “se trata de la primera vez en el país que se pinta una patita amarilla en honor a una mascota atropellada” y agregó que “es muy importante que esta ley sea aprobada porque la vida de un perro también es una vida”.

La mujer relató que Lola llegó a su familia al ser rescatada de la calle y que era muy querida por los vecinos que la veían hacer ese paseo a diario.

 

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