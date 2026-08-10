Choque entre auto y moto de aplicación en Avenida Sarmiento y Ameghino
Ocurrió esta mañana pasadas las 7:30. Según testigos el automóvil circulaba en sentido al centro por el carril izquierdo y frenó de forma imprevista al encontrarse con restos de escombros en la calle.
Salta Hoy
10 / 08 / 2026
Una motocicleta de un servicio de transporte por aplicación que venía detrás no tuvo tiempo de frenar e impactó al auto.
En la moto viajaban el conductor y una mujer como pasajera, quienes llevaban puesto el casco reglamentario.
Ambos sufrieron golpes y dolores leves en las piernas. Fueron asistidos en el lugar por personal del SAMEC, sin necesidad de ser trasladados a un centro médico.
Los test de alcoholemia realizados a ambos conductores dieron resultado negativo.
Solo se registraron daños materiales y el tránsito en la zona estuvo desviado durante algunos minutos.