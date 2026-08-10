Avanza el amparo por el estado crítico de la RN 34 en el norte de la provincia

Una jueza federal solicitó a la Policía de Salta un informe sobre los siniestros viales en el tramo entre Urundel y Salvador Mazza.

Esta acción fue impulsada por el exsenador Sergio Leavy y 30 vecinos de la región.

Ellos argumentan que la ruta se encuentra en uno de sus peores estados desde su inauguración en la década de 1970.

Leavy criticó la falta de inversión en el mantenimiento de las rutas, señalando que solo se han utilizado una fracción de los fondos disponibles.

El abogado de los demandantes, Facundo Maciel, indicó que el peligro en esta ruta sigue aumentando debido a la falta de inversiones.