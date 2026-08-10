Colombia: Un fuerte sismo de magnitud 7,4 deja 21 muertos y graves daños

El movimiento se sintió con fuerza en Bogotá y Medellín, mientras que en Quibdó se reportan heridos y en ciudades como Cali y Manizales se registraron graves daños en edificaciones e infraestructura.

Las autoridades y los servicios geológicos confirmaron que el movimiento tuvo una profundidad aproximada de entre 96 y 107 kilómetros y se originó en la región del Pacífico, sintiéndose también con fuerza en países vecinos como Ecuador y Panamá.

En Cali, el alcalde reportó daños graves monitoreados con drones, incluyendo la caída de fachadas y afectaciones en una torre de la catedral.

En Bogotá y Medellín, se ordenaron masivas evacuaciones preventivas de edificios y el Metro de Medellín suspendió momentáneamente varias líneas para revisión técnica.

El terremoto dejó un saldo preliminar de al menos 21 muertos, decenas de heridos y múltiples personas atrapadas bajo los escombros.

Risaralda (18 muertos): Es la zona más golpeada por la tragedia. El alcalde de Pereira, Mauricio Salazar, confirmó que la cifra incluye a tres personas que fallecieron en el Aeropuerto Internacional Matecaña tras desprenderse una sección del techo.

Caldas (2 muertos): El alcalde de Manizales, Jorge Eduardo Rojas, confirmó el deceso de dos personas en circunstancias asociadas al movimiento telúrico, además de reportar daños estructurales severos en la catedral metropolitana.

Chocó (1 muerto): En la zona del epicentro, la Oficina de Gestión del Riesgo reportó inicialmente una persona fallecida, 10 heridos y tres desaparecidos, con importantes daños materiales en la capital, Quibdó.