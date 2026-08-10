Perrita Lola: “Esperamos que esta ley cree conciencia y cambie la cultura de maltrato”

“Lamentablemente nosotros aquí en el Centro de Adopciones vemos el maltrato y el abandono a diario”, dijo el profesional.

Este martes se debatiría la denominada "Ley Lola", un proyecto que propone modificar el Código Contravencional para sancionar el abandono y el maltrato animal en la provincia de Salta, iniciativa que tomó impulso y nombre tras la muerte de la perrita Lola al ser embestida por un conductor que se dio a la fuga.

El proyecto contempla la iniciativa de penas de arresto, multas económicas y trabajos comunitarios.

Díaz mencionó que más del 80 por ciento de los animalitos que se encuentran en situación de adopción en el Centro Mancilla pasaron por maltrato o atropellos y abandono.

“Además de las secuelas físicas, ellos tienen inconvenientes con la socialización y muestran gran terror por los seres humanos”.

Díaz sostuvo que dejar a los perros sueltos en la calle sin correa y sin identificación también es una forma de maltrato y abandono. “Eso se llama tenencia responsable”, indicó.

Y finalizó recordando a los propietarios que cuiden a sus perritos al momento de las peregrinaciones del Milagro.

“Los animalitos ven al grupo de humanos caminando y los siguen y luego quedan abandonados en la Plaza 9 de julio”, expresó.



