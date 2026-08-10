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30° Semana de Cine en Salta

El evento cinematográfico se desarrolla hasta el viernes 14 de agosto en Usina Cultural y Cine Ópera.

Salta Hoy

10 / 08 / 2026

 

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La programación incluye más de 50 títulos extranjeros, nacionales y de cine salteño, 15 invitados especiales y varias actividades paralelas y gratuitas.

Mariel Vítori, productora general de la muestra, dijo por Radio Salta que pese al descenso de la temperatura, las salas de la Usina Cultural y el Cine Ópera vienen registrando una excelente asistencia de público en todas sus funciones.

Invitó a la comunidad a sumarse a la variada cartelera programada que se extenderá durante toda la semana hasta el viernes, incluyendo capacitaciones y proyecciones.

De lunes a viernes se ofrecen charlas dirigidas principalmente a estudiantes de cine, realización audiovisual y comunicación.

Destacó la charla de hoy a las 17:00 que se llevará a cabo en el SUM de la Usina Cultural con el tema "Narrar en tiempos de Inteligencia Artificial",  que abordará el impacto y los desafíos de la IA en la creación de contenidos e historias.

Contará con representantes y docentes de la UNSa, Universidad Católica y UPATecO. La entrada es abierta y bienvenida para todos los interesados y estudiantes.

“Muchas de las actividades son gratuitas y otras tienen un costo que va de los 2500 a los 5 mil pesos”, recordó Vítori.

Además mencionó que “la agenda se puede consultar en saltacine.gob.ar”.


 

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