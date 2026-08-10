Violencia social: Un joven de aproximadamente 25 años fue asesinado con arma blanca

Tras un pedido de auxilio, la víctima fue trasladada a un centro asistencial y debido a la gravedad de sus heridas cortantes, luego fue derivada al hospital Juan Domingo Perón de Tartagal.

En la madrugada de hoy los médicos confirmaron que había fallecido.

Tres personas mayores de edad fueron detenidas, mientras la investigación busca determinar quién fue el agresor.

Para avanzar con el caso, que ya estaría esclarecido, se esperan los resultados de la autopsia.