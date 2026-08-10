Dia del Niño en medio de la crisis

Los dueños de las jugueterías aseguran que los precios de muchos productos se mantienen igual al año pasado y que algunos mostraron un incremento leve.

Para que los padres o familiares puedan acceder al regalo del día del niño -que se festeja el próximo domingo 16 de agosto- los bancos y algunas billeteras virtuales ofrecen promociones en cuotas sin intereses.

La trabajadora mencionó que por lo general el dia del niño los padres compran el juguete que solicitan los chicos.