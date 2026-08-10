Alquileres en rojo: La mora en el pago supera el 15%

Aunque las ejecuciones o desalojos siguen siendo bajos (menos del 1%), la mora en los pagos aumentó del 5% y se proyecta al 15%, expresó.

Explicó que los plazos de pago pasaron de demorarse unos días dentro del mes a superar los 30 y hasta 60 días de atraso.

Biella sostuvo que muchos inquilinos informan que no renovarán o que deben entregar el inmueble por imposibilidad de pago.

Ante la crisis, se observa a personas volviendo a convivir con familiares o a jóvenes agrupándose (de a 3 o 4 personas) para alquilar un departamento más grande y compartir gastos.

Por otro lado, Biella dijo que el costo puro de la locación bajó en comparación con la inflación general, lo que le permite a los buenos inquilinos negociar valores y elegir entre varias opciones.

Analizó que el mayor impacto en el bolsillo proviene de los constantes e intensos aumentos en servicios públicos y tasas, e impuestos municipales con incrementos de hasta un 60%.

Biella concluyó que, si bien el precio del alquiler en sí no es el mayor obstáculo, el costo total acumulado (alquiler + impuestos + servicios + expensas) se convirtió en un "paquete" sumamente difícil de sostener para la mayoría de las familias salteñas.