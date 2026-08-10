Descacharrado: el municipio lleva retiradas más de 1.100 toneladas de residuos

La Municipalidad, junto al área de Control de Vectores de Nación y el Ejército Argentino, continúa con la campaña de prevención para evitar la proliferación del mosquito vector del Dengue, Zika y Chikungunya. Hoy se trabajó en el barrio ARA San Juan, de la zona este alta.

Lucila Lencina, representante del área de Residuos Especiales, expresó que “durante los meses de agosto y septiembre vamos a intensificar los operativos de descacharrados debido a la proximidad de la temporada estival que favorece a la proliferación del mosquito vector del dengue”.

“Desde que inició la gestión ya se van realizando 35 ediciones de descacharrados lográndose retirar alrededor de 1.170 tn, de los cuales el 30 % pertenecen a neumáticos fuera uso”, detalló Lencina.

La programación para los meses de agosto y septiembre continuará de la siguiente:

Miércoles 12/08: barrio El Aybal

Viernes 28/08: Villa Rebeca – San Luis

Lunes 31/08: barrio Solidaridad IV

Miércoles 2/09: Villa Floresta Baja

Miércoles 09/09: barrio Palermo I

Jueves 17/09: barrio 20 de Febrero

Viernes 25/09: Asentamiento San Javier

Los vecinos deberán retirar de sus domicilios y colocar en la vereda todos los recipientes y objetos en desuso que puedan acumular agua, como neumáticos, baldes, palanganas y otros cacharros, para que sean retirados por los equipos municipales.