Descacharrado: el municipio lleva retiradas más de 1.100 toneladas de residuos
Como estaba previsto, se realizó el 35° operativo. Fue en barrio ARA San Juan, ubicado en la zona este alta. La próxima limpieza será el miércoles 12 en El Aybal. El objetivo es retirar todo tipo de elemento que favorezca la conformación de criaderos y reservorios del mosquito Aedes Aegypt.
Salta Hoy
10 / 08 / 2026
La Municipalidad, junto al área de Control de Vectores de Nación y el Ejército Argentino, continúa con la campaña de prevención para evitar la proliferación del mosquito vector del Dengue, Zika y Chikungunya. Hoy se trabajó en el barrio ARA San Juan, de la zona este alta.
Lucila Lencina, representante del área de Residuos Especiales, expresó que “durante los meses de agosto y septiembre vamos a intensificar los operativos de descacharrados debido a la proximidad de la temporada estival que favorece a la proliferación del mosquito vector del dengue”.
“Desde que inició la gestión ya se van realizando 35 ediciones de descacharrados lográndose retirar alrededor de 1.170 tn, de los cuales el 30 % pertenecen a neumáticos fuera uso”, detalló Lencina.
La programación para los meses de agosto y septiembre continuará de la siguiente:
Miércoles 12/08: barrio El Aybal
Viernes 28/08: Villa Rebeca – San Luis
Lunes 31/08: barrio Solidaridad IV
Miércoles 2/09: Villa Floresta Baja
Miércoles 09/09: barrio Palermo I
Jueves 17/09: barrio 20 de Febrero
Viernes 25/09: Asentamiento San Javier
Los vecinos deberán retirar de sus domicilios y colocar en la vereda todos los recipientes y objetos en desuso que puedan acumular agua, como neumáticos, baldes, palanganas y otros cacharros, para que sean retirados por los equipos municipales.