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El Servicio Penitenciario realizará exposición y venta de juguetes por el Día del Niño

La propuesta se desarrollará desde hoy y hasta el sábado 15 de agosto en distintos puntos de la ciudad. Se podrán adquirir juguetes y artículos infantiles elaborados en los talleres de laborterapia de las unidades carcelarias.

Salta Hoy

10 / 08 / 2026

 

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En el marco de la celebración del Día del Niño, la actividad comenzaron hoy lunes 10 y continuará este martes 11 de agosto, de 8:30 a 19 horas, en el Teatro Municipal, Centro Cívico Municipal, ubicado en avenida Paraguay 1.240.

Desde el miércoles 12 hasta el sábado 15 de agosto, la exposición se trasladará al Salón de Exposición de la Dirección Industrial, ubicado en avenida Hipólito Yrigoyen 831. La atención será de miércoles a viernes de 8 a 20 horas, mientras que el sábado será de 8 a 12 horas.

Entre los productos se podrán encontrar trabajos en madera, juegos de mesa y didácticos, sillas educadoras, mesas y sillas infantiles, autos, trenes, camiones y casas de muñecas, entre otros artículos.

Los productos son elaborados en los talleres de laborterapia que funcionan en las distintas unidades carcelarias. Las capacitaciones son brindadas por profesionales de la Dirección Industrial, quienes forman a personas en contexto de encierro en diferentes oficios, como carpintería, talabartería, cerámica y platería.

La propuesta permite acercar a la comunidad los productos realizados durante estos procesos de capacitación y formación laboral, promoviendo herramientas para la adquisición de conocimientos y el desarrollo de oficios.
 

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