Más de 1000 personas participaron del abrazo simbólico al Materno Infantil

El Hospital Público Materno Infantil realizó la 11 edición del tradicional abrazo simbólico, una actividad que convocó a más de 1000 personas en el inicio del Mes de la Niñez. La jornada reunió a trabajadores del establecimiento, estudiantes, docentes, familias, organizaciones y voluntarios, quienes participaron de distintas propuestas destinadas a acompañar a los pacientes pediátricos internados y sus familias.

La actividad fue organizada por el Área de Apoyo Comunitario del HPMI, en articulación con la Fundación del Hospital, y contó con la participación de instituciones educativas, organismos públicos, organizaciones sociales y voluntarios que acompañaron el desarrollo de las distintas propuestas.

Durante el encuentro, la comunidad educativa del Colegio Arturo Illia realizó la entrega de 300 metros de tela, destinados a la confección de ropa de cama para el hospital, además de juguetes para los pacientes pediátricos.

La jornada contó también con propuestas recreativas y presentaciones artísticas. Participaron la batucada “Los Pitufos” de la Policía de Salta, la payasa Tuty Fruti, los “Payasos de Narices Felices” y el dúo Ezequiel y Agustín, quienes realizaron distintas intervenciones para los niños y las familias presentes.

Asimismo, el Centro de Adopciones Matías Nicolás Mancilla acompañó la actividad en el marco del inicio de un trabajo colaborativo con el hospital. Durante la jornada, estudiantes del Colegio Arturo Illia participaron de una propuesta de integración y eligieron los nombres “Arturo” y “Dulzura” para dos animales del centro.

Acompañamiento durante la internación

El director médico del HPMI, Eduardo Calvo, destacó la importancia de las actividades recreativas durante la permanencia de los pacientes pediátricos en el establecimiento.

“Los pacientes pediátricos tienen un promedio de internación de seis días. Durante esas horas, las actividades que realiza Apoyo Comunitario, como la lectura de cuentos, juegos y momentos de recreación, contribuyen positivamente a su tratamiento y recuperación”, explicó.

Por su parte, la jefa del Área de Apoyo Comunitario, Mabel Plaza, indicó que “con esta undécima edición del Abrazo Simbólico damos comienzo a la agenda de actividades por el Mes de la Niñez. Agradecemos a cada institución, a la comunidad del Colegio Arturo Illia y a todos los vecinos que se acercaron a brindar su apoyo a nuestro hospital”.

Participación de instituciones

La actividad contó con la colaboración de voluntarios de la Sala de Juegos y personal del Hospital Público Materno Infantil, además de la División Bicipolicías, las Unidades Especiales de Canes y Policía Rural, la Dirección de Bomberos de la Policía de Salta, el Colegio Arturo Illia, Fundación H.O.Pe., Fundación del Azul, Fundación Jóvenes para el Futuro, Casa Fraterna, Casa del Niño, Asociación C.A.Re.Na., la Dirección de Discapacidad y el Programa de Adopciones y Cuidados de la Municipalidad de Salta.

La jornada fue declarada de Interés Municipal y contó con la presencia del secretario de Gobierno de la Municipalidad de Salta, Nicolás Martorell.

También participaron el Centro Regional de Hemoterapia, Panadería Social, Soda Mónica y Empresa Oeste Embotelladora.

