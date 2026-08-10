Salta suma vuelos desde Panamá para potenciar la llegada de turistas este verano

Con el objetivo de continuar potenciando el turismo receptivo y la proyección de Salta en el exterior, Copa Airlines incorporará un nuevo vuelo directo entre Panamá y la provincia a inicios de febrero.

Esta frecuencia partirá desde el Hub de las Américas® los martes a las 16:40 horas y llegará al Aeropuerto Internacional Martín Miguel de Güemes a las 00:24. Dicho vuelo se suma a los que ya se llevan adelante los lunes, jueves y domingos, alcanzando un total de cuatro arribos semanales.

En sentido inverso, las salidas desde Salta hacia Panamá estarán programadas los lunes, martes, miércoles, y viernes a las 02:01, con aterrizaje a las 05:30.

La ampliación no sólo facilitará el ingreso de visitantes atraídos por la oferta cultural y paisajística de la provincia, sino que también brindará a los salteños una vía más ágil para ir a Norteamérica, Centroamérica, el Caribe, y Sudamérica.

“Queremos acercar al mundo nuestra gran producción y los servicios locales para que cada vez más personas se enamoren de Salta y descubran por qué somos un destino de clase mundial”, sostuvo la ministra de Turismo y Deportes, Manuela Arancibia. En sintonía, la gerente de Ventas Interior de Argentina de Copa Airlines, Lorena Gasser, reafirmó que la provincia es una plaza estratégica en sus operaciones en el país.

Otra novedad es que quienes utilicen la conexión panameña contarán con la comodidad de realizar el trasbordo sin controles de migración o aduana en tránsito, recibiendo sus valijas al finalizar el viaje.

Los pasajes ya se encuentran a la venta en http://copaair.com y en las agencias de viajes.