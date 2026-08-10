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Desbaratan tres bocas de expendio de droga en Rosario de la Frontera y Embarcación

Los procedimientos fueron realizados por efectivos de la Dirección General de Drogas Peligrosas. Se allanaron 9 domicilios y se incautaron más de 8 mil dosis de droga. Cuatro personas fueron detenidas e intervino la Fiscalía Penal correspondiente.

Salta Hoy

10 / 08 / 2026

 

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La Policía de Salta realizó tres procedimientos, vinculados con la venta de estupefacientes en el interior de la provincia. Las investigaciones iniciaron por denuncias de vecinos en el sitio Denunsicas Web.

En ese contexto, se allanaron dos domicilios en Rosario de la Frontera y se incautaron 5095 dosis de estupefacientes, entre marihuana y cocaína. En tanto, en Embarcación, se allanaron siete domicilios, en los cuales se secuestraron 3390 dosis de droga.

Ambos procedimientos fueron desarrollados en el marco de tres causas por comercialización de sustancias prohibidas. Como resultado, fueron puestas a disposición de la Justicia cuatro personas e intervinieron las fiscalías penales correspondientes.

Denuncias

La comunidad pueden reportar  hechos vinculados con la venta de drogas y delitosm, a través del portal https://www.denunciasweb.gob.ar

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