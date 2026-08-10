Desbaratan tres bocas de expendio de droga en Rosario de la Frontera y Embarcación

La Policía de Salta realizó tres procedimientos, vinculados con la venta de estupefacientes en el interior de la provincia. Las investigaciones iniciaron por denuncias de vecinos en el sitio Denunsicas Web.

En ese contexto, se allanaron dos domicilios en Rosario de la Frontera y se incautaron 5095 dosis de estupefacientes, entre marihuana y cocaína. En tanto, en Embarcación, se allanaron siete domicilios, en los cuales se secuestraron 3390 dosis de droga.

Ambos procedimientos fueron desarrollados en el marco de tres causas por comercialización de sustancias prohibidas. Como resultado, fueron puestas a disposición de la Justicia cuatro personas e intervinieron las fiscalías penales correspondientes.

Denuncias

La comunidad pueden reportar hechos vinculados con la venta de drogas y delitosm, a través del portal https://www.denunciasweb.gob.ar