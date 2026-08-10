El proyecto Rincón avanza con un banco de semillas para preservar la flora puneña

El secretario de Minería, Gustavo Carrizo, visitó el proyecto impulsado por Rio Tinto para conocer los avances de esta iniciativa, orientada a conservar especies nativas, generar conocimiento científico y fortalecer las estrategias de remediación y cierre de mina.

En el marco de una visita al proyecto Rincón, operado por Rio Tinto, el secretario de Minería, Gustavo Carrizo, recorrió el Banco de Semillas e Invernadero que la compañía desarrolla como parte de su estrategia de gestión ambiental y restauración ecológica, una iniciativa innovadora destinada a preservar la biodiversidad de la Puna y generar las condiciones para futuras tareas de revegetación con especies autóctonas.

Durante la recorrida, el secretario conoció el funcionamiento del laboratorio, el banco de semillas y el invernadero, donde actualmente se desarrollan los primeros estudios y pruebas para la conservación y reproducción de especies nativas adaptadas a las condiciones del ecosistema altoandino.

El proyecto busca generar y consolidar las bases científicas para el conocimiento y la preservación de las especies florísticas de la región, mediante la conformación de un acervo genético in situ y la producción de material vegetal. Los resultados de esta iniciativa podrían contribuir, en el futuro, al desarrollo de proyectos orientados a recuperar áreas intervenidas por la actividad minera u otras actividades.

La iniciativa surgió en 2024, a partir de la construcción del Banco de Semillas y el Invernadero en el proyecto junto a investigadores del CONICET y de la Universidad Nacional de Salta. Este año comenzó una nueva etapa de ensayos científicos y ajuste de procesos para avanzar hacia su funcionamiento definitivo.

Al finalizar la recorrida, Carrizo destacó el valor estratégico de este tipo de iniciativas para el desarrollo de una minería cada vez más sostenible.

"Un banco de semillas no guarda solamente semillas; guarda la posibilidad de recuperar el paisaje del futuro. Es una inversión en biodiversidad, en conocimiento y en el compromiso de que el desarrollo minero también debe dejar capacidad para restaurar el ambiente."

Desde la Secretaría de Minería se destacó que la incorporación de herramientas como el Banco de Semillas representa un paso importante hacia una minería que integra producción, ciencia y cuidado ambiental, consolidando una visión de largo plazo donde el desarrollo económico avanza de manera complementaria con la preservación de los ecosistemas de la Puna.