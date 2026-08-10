 imagen

EN VIVO 05:30 a 6:00 HRS

Nuevo Milenio

PROX. 06:00 a 6:30 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 06:30 a 8:00 HRS

 

Buscando Señales

Resume la información más importante a primera hora de la mañana, abordando  temas de actualidad, política local y nacional, economía y finanzas, tecnología, medio ambiente, salud, vinos de altura y mucho más.

PROX. 08:00 a 9:00 HRS

 

Control Ciudadano

Programa de asesoramiento sobre los derechos del consumidor.  También hay columnistas especializados en el área previsional y de derecho laboral.

PROX. 09:00 a 13:00 HRS

 

La Mañana de Radio Salta

Un programa con la más amplia cobertura para mantenerte bien informado. Todas las novedades que te interesan en la voz de un equipo profesional de excelencia. 

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 15:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 18:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 18:00 a 19:00 HRS

 

Tiempo de Mundial

El programa que reúne la cobertura más amplia del evento deportivo más importante del planeta. Con invitados, entrevistas, y el mejor análisis futbolero.

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 00:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

 

Toda la programación

El proyecto Rincón avanza con un banco de semillas para preservar la flora puneña

El secretario de Minería, Gustavo Carrizo, recorrió el Banco de Semillas e Invernadero que la compañía desarrolla como parte de su estrategia de gestión ambiental y restauración ecológica.

Salta Hoy

10 / 08 / 2026

 

VER GALERÍA

 

El secretario de Minería, Gustavo Carrizo, visitó el proyecto impulsado por Rio Tinto para conocer los avances de esta iniciativa, orientada a conservar especies nativas, generar conocimiento científico y fortalecer las estrategias de remediación y cierre de mina.

En el marco de una visita al proyecto Rincón, operado por Rio Tinto, el secretario de Minería, Gustavo Carrizo, recorrió el Banco de Semillas e Invernadero que la compañía desarrolla como parte de su estrategia de gestión ambiental y restauración ecológica, una iniciativa innovadora destinada a preservar la biodiversidad de la Puna y generar las condiciones para futuras tareas de revegetación con especies autóctonas.

Durante la recorrida, el secretario conoció el funcionamiento del laboratorio, el banco de semillas y el invernadero, donde actualmente se desarrollan los primeros estudios y pruebas para la conservación y reproducción de especies nativas adaptadas a las condiciones del ecosistema altoandino.

El proyecto busca generar y consolidar las bases científicas para el conocimiento y la preservación de las especies florísticas de la región, mediante la conformación de un acervo genético in situ y la producción de material vegetal. Los resultados de esta iniciativa podrían contribuir, en el futuro, al desarrollo de proyectos orientados a recuperar áreas intervenidas por la actividad minera u otras actividades.

La iniciativa surgió en 2024, a partir de la construcción del Banco de Semillas y el Invernadero en el proyecto junto a investigadores del CONICET y de la Universidad Nacional de Salta. Este año comenzó una nueva etapa de ensayos científicos y ajuste de procesos para avanzar hacia su funcionamiento definitivo.

Al finalizar la recorrida, Carrizo destacó el valor estratégico de este tipo de iniciativas para el desarrollo de una minería cada vez más sostenible.

"Un banco de semillas no guarda solamente semillas; guarda la posibilidad de recuperar el paisaje del futuro. Es una inversión en biodiversidad, en conocimiento y en el compromiso de que el desarrollo minero también debe dejar capacidad para restaurar el ambiente."

Desde la Secretaría de Minería se destacó que la incorporación de herramientas como el Banco de Semillas representa un paso importante hacia una minería que integra producción, ciencia y cuidado ambiental, consolidando una visión de largo plazo donde el desarrollo económico avanza de manera complementaria con la preservación de los ecosistemas de la Puna.

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO