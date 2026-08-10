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La Catedral de Manizales sufrió graves daños por el terremoto en Colombia

El histórico templo quedó afectado por el fuerte sismo que este lunes golpeó el oeste colombiano y provocó daños estructurales en varias ciudades.

Mundo

10 / 08 / 2026

 

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La Catedral Basílica Metropolitana de Nuestra Señora del Rosario, en Manizales, sufrió importantes daños como consecuencia del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió este lunes 10 de agosto a gran parte de Colombia. El movimiento tuvo su epicentro en San José del Palmar, departamento del Chocó, y se sintió con fuerza en distintas zonas del país.

Las primeras imágenes difundidas desde Manizales mostraron afectaciones en el emblemático templo y en otras construcciones de la ciudad. El terremoto también dejó daños materiales en localidades como Cali y Pereira, mientras las autoridades continuaban evaluando la magnitud de las consecuencias.

La Catedral de Manizales es uno de los edificios más representativos de la ciudad y forma parte de su patrimonio arquitectónico. Su construcción comenzó en 1928 y finalizó en 1939, luego de que el templo anterior fuera destruido por un incendio. A lo largo de su historia ya había soportado otros movimientos sísmicos y fue restaurada en distintas oportunidades.

El fuerte terremoto de este lunes volvió a poner a prueba la estructura de uno de los principales símbolos religiosos y turísticos de Manizales, mientras continúan las tareas de inspección para determinar el alcance definitivo de los daños.

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