La Catedral de Manizales sufrió graves daños por el terremoto en Colombia

La Catedral Basílica Metropolitana de Nuestra Señora del Rosario, en Manizales, sufrió importantes daños como consecuencia del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió este lunes 10 de agosto a gran parte de Colombia. El movimiento tuvo su epicentro en San José del Palmar, departamento del Chocó, y se sintió con fuerza en distintas zonas del país.

Las primeras imágenes difundidas desde Manizales mostraron afectaciones en el emblemático templo y en otras construcciones de la ciudad. El terremoto también dejó daños materiales en localidades como Cali y Pereira, mientras las autoridades continuaban evaluando la magnitud de las consecuencias.

La Catedral de Manizales es uno de los edificios más representativos de la ciudad y forma parte de su patrimonio arquitectónico. Su construcción comenzó en 1928 y finalizó en 1939, luego de que el templo anterior fuera destruido por un incendio. A lo largo de su historia ya había soportado otros movimientos sísmicos y fue restaurada en distintas oportunidades.

El fuerte terremoto de este lunes volvió a poner a prueba la estructura de uno de los principales símbolos religiosos y turísticos de Manizales, mientras continúan las tareas de inspección para determinar el alcance definitivo de los daños.