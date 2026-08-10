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Desastre nacional: Colombia reportó 111 muertos

Tras el violento terremoto, el gobierno de Colombia declaró el estado de desastre nacional y confirmó que la cifra de víctimas se elevó a 111 muertos.

Mundo

10 / 08 / 2026

 

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Al menos 111 personas murieron el lunes a causa de un fuerte terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el oeste de Colombia y afectó varios departamentos del país, y el Gobierno declaró situación de “desastre nacional” con el objetivo de agilizar la movilización de recursos para asistir a los damnificados y evaluar las infraestructuras afectadas.

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, dio a conocer la cifra oficial de víctimas y daños, que incluye 87 heridos y 1575 viviendas afectadas.

“El Gobierno Nacional desplegará todas sus capacidades para defender la vida, atender a los necesitados”, aseguró el mandatario en su informe oficial con datos de las 12.30, hora local (las 14.30 de Argentina).

También dijo que él mismo estará al frente de la respuesta a la emergencia y hará presencia “en todos los territorios” afectados. Adelantó que dará reportes similares cada dos o tres horas y pidió a las autoridades regionales que canalicen con el Gobierno nacional las actualizaciones, reportó la cadena CNN y supo la Agencia Noticias Argentinas.

Además, destacó la respuesta de la comunidad internacional: “Todos nuestros aliados alrededor del mundo han manifestado su intención de ayudar con lo que se requiera”.

“Ante la emergencia, el Estado responde: unidos, coordinados y en acción para proteger la vida de los colombianos”, expresó previamente en la red X el mandatario colombiano.

“Estoy al frente de la situación. Me duele profundamente lo que están viviendo las familias y las regiones afectadas. Colombia está unida y saldremos adelante juntos”, agrega el mensaje del presidente De la Espriella.

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