Por el terremoto en Colombia, suspendieron el partido de River ante Independiente Santa Fe

El partido de ida entre River Plate e Independiente Santa Fe, correspondiente a los octavos de final de la Copa Sudamericana, que iba a disputarse en Colombia, fue suspendido tras el fuerte terremoto de magnitud 7,4 que sacudió al país y dejó, hasta el momento, 111 muertos.

La decisión fue adoptada por la Conmebol como medida preventiva, en medio de la emergencia que atraviesa Colombia tras el terremoto, con el objetivo de garantizar la seguridad de los futbolistas, cuerpos técnicos, trabajadores y espectadores.

Desde la CONMEBOL informaron que el encuentro será reprogramado y que la nueva fecha y horario serán confirmados en los próximos días, una vez que las condiciones permitan la disputa del compromiso. Sin embargo, se especula que el duelo entre el conjunto argentino y el colombiano se mueva para la próxima semana, el miércoles 19 de agosto. Por otro lado, el partido de vuelta pasaría a disputarse el miércoles 26 de agosto en el Estadio Más Monumental.

La suspensión se da en un contexto de profunda conmoción en Colombia tras los sismos registrados durante la jornada, que provocaron importantes daños materiales y alteraron el normal desarrollo de distintas actividades, entre ellas los eventos deportivos.

La Liga de Colombia suspendió todos sus partidos

Luego del terremoto de magnitud 7,4, el cual sacudió el oeste del país cafetero, llegando a afectar a Panamá y Ecuador, la División Mayor del Fútbol Colombiano (DIMAYOR), anunció la suspensión de los partidos que estaban previstos para disputarse esta semana.