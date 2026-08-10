Primera Nacional: Central Norte empató con All Boys en Floresta y sumó un punto clave

Central Norte igualó uno a uno frente a All Boys en el estadio Islas Malvinas, por una nueva fecha de la Primera Nacional. El equipo salteño estuvo cerca de quedarse con una victoria importante como visitante, pero no logró sostener la ventaja y terminó repartiendo puntos en Floresta.

Después de una primera mitad pareja y sin goles, el partido se abrió en el complemento. A los 16 minutos del segundo tiempo, Mauricio Rosales apareció para marcar el 1-0 de Central Norte y darle una ventaja que podía resultar decisiva para el conjunto dirigido por Mario Sciacqua.

Sin embargo, la alegría duró poco. Apenas dos minutos después, All Boys encontró el empate tras una acción que terminó en gol en contra de Central Norte, estableciendo el 1-1 que finalmente sería definitivo.

El empate le permite al Cuervo sumar una unidad fuera de Salta en un momento importante del campeonato. Central Norte continúa intentando despegarse de la zona baja de la Zona A de la Primera Nacional, por lo que cada punto comienza a tener un valor especial de cara a la recta decisiva del torneo.

El próximo compromiso del Cuervo tendrá además un atractivo especial, ya que deberá enfrentar a Gimnasia y Tiro, en un nuevo duelo entre equipos salteños en la Primera Nacional.

Foto: Prensa Oficial Central Norte