El desempleo lidera las preocupaciones de los argentinos, según un estudio de la UBA

La edición del Monitor Sociopolítico y Electoral de julio de 2026, elaborado por el Observatorio de Psicología Social Aplicada (OPSA) de la Universidad de Buenos Aires (UBA), refleja un escenario marcado por el pesimismo sobre la situación económica y política del país.

El relevamiento, realizado entre el 28 y el 31 de julio sobre una muestra nacional de 2.895 personas, muestra que el 59% de los encuestados considera que la situación económica de Argentina es mala o muy mala, mientras que solo el 19% mantiene una valoración positiva.

El desempleo, la principal preocupación

Entre los problemas que más preocupan a los argentinos, el desempleo encabeza el ranking con el 61% de las menciones. Le siguen los bajos salarios (57%) y la inseguridad (46%).

Más atrás aparecen la corrupción (45%), las medidas de ajuste del Gobierno (45%), el funcionamiento de la Justicia (43%), la pobreza (39%), la situación de la actividad económica (38%) y la falta de educación (37%).

Predominan las expectativas negativas

El informe también refleja un bajo nivel de optimismo respecto al futuro. El 53% cree que la economía del país no mejorará durante el próximo año, mientras que solo el 35% espera una evolución favorable.

En cuanto a la situación económica personal, el 41% la considera mala o muy mala y apenas el 34% la califica de forma positiva. De cara al al año que viene, el 36% piensa que su economía familiar va a empeorar, frente al 33% que espera una mejora.

Crece la percepción negativa sobre la política y la sociedad

La evaluación crítica no se limita al plano económico. El estudio señala que el 56% de los consultados considera mala o muy mala la situación política del país, mientras que únicamente el 30% tiene una opinión positiva.

En el plano social, el panorama es similar: el 60% cree que la situación es desfavorable y solo el 20% la evalúa positivamente.

Además, al comparar la economía actual con la de hace un año, el 54% sostiene que empeoró, mientras que el 30% considera que mejoró.

Opiniones divididas según el voto de 2023

El Monitor evidencia una fuerte diferencia de percepciones de acuerdo con el voto en el ballotage presidencial de 2023.

Entre quienes apoyaron a La Libertad Avanza, el 37% califica positivamente la situación económica y el 29% la considera negativa. En cambio, entre los votantes de Unión por la Patria, el 95% tiene una visión negativa y solo el 1% una positiva.

Las prioridades también cambian según la identificación política. Los votantes de Javier Milei ubican entre los principales problemas la inseguridad, el desempleo, los bajos salarios, la oposición kirchnerista y la educación. En tanto, quienes respaldaron a Unión por la Patria señalan como principales preocupaciones las medidas de ajuste del Gobierno, el desempleo, los bajos salarios, la corrupción y el endeudamiento externo.

La gestión de Milei registra más desaprobación que apoyo

Respecto a la administración del presidente Javier Milei, el estudio indica que el 58% de los encuestados desaprueba su gestión, mientras que el 42% la aprueba.

Entre quienes votaron a La Libertad Avanza, el 74% mantiene su respaldo al Gobierno. En cambio, entre los votantes de Unión por la Patria, la desaprobación alcanza el 95%.

Por otra parte, al consultar sobre qué gestión consideran que vivieron mejor, el 48% eligió el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, mientras que el 26% señaló la actual administración de Javier Milei.

Un escenario de incertidumbre

De acuerdo con las conclusiones del informe de la UBA, el clima social continúa marcado por la preocupación económica, la incertidumbre sobre el futuro y una fuerte polarización política.

A poco más de un año de las próximas elecciones presidenciales, el estudio refleja que predominan las expectativas negativas y que la evaluación del presente continúa a la identificación política de los ciudadanos.