Sáenz entregó 138 viviendas en Capital

Son 138 las familias que hoy recibieron de manos del gobernador Gustavo Sáenz las carpetas y las llaves de sus viviendas en el barrio Pereyra Rozas. Las unidades corresponden a la primera etapa del plan provincial Casa Propia con Ahorro Previo ejecutado por el Instituto Provincial de Vivienda (IPV).

El gobernador remarcó que tomó la decisión de sostener y reactivar con recursos del Estado provincial las obras habitacionales y viales que sufrieron el corte de fondos por parte del Gobierno nacional: “Estas casas tienen el sello salteño, las hicimos los salteños, con nuestros recursos y priorizando a los salteños”, remarcó.

Explicó que, ante la coyuntura nacional, se ratificó el rumbo de cumplir el sueño de la casa propia a las familias que esperan desde hace años su techo. “Dijimos que no podíamos dejarlas sin terminar ni dejar a dos mil familias sin su techo. Detrás de cada puerta hay familias que esperaron durante muchos años. Por eso, con mucho esfuerzo y con recursos propios, la Provincia se hizo cargo”, agregó.

En este sentido recordó que el Estado provincial también tomó a su cargo otras obras de jurisdicción nacional como las rutas nacionales la 9/34, la 51, el puente Vaqueros: “Le corresponden a Nación, y vamos a pelear por cada peso que es de los salteños para que nos devuelvan lo invertido. Pero no podíamos cruzarnos de brazos: aquí no hay palabras, hay hechos”, aseveró.

En política habitacional, Sáenz especificó que, en un contexto económico complejo, “hay más de 4.600 viviendas entregadas y más de 7.000 escrituras para familias que esperaron 40 o 50 años por la seguridad jurídica de su terreno”.

Por último, aclaró que “es bueno que los salteños sepan la verdad frente a tantas cosas que se dicen. Hay obras y rutas nacionales que le corresponden al Gobierno central, pero mi compromiso es pelear por lo que va a quedar para nuestra provincia. Los funcionarios estamos de paso, pero las rutas quedan para nuestros hijos, nuestros nietos y para quienes nos visitan. Quiero que esto quede claro para que no les mientan ni hagan política con el esfuerzo de la gente”, afirmó.

En tanto, la presidenta del IPV Laura Caballero aludió al gran esfuerzo provincial para concretar la entrega de viviendas y aclaró que: “Forma parte de un programa que quedó paralizado por el Gobierno Nacional y buscamos la forma de seguir adelante para poder hoy cumplir el sueño de estas familias y entregarles sus llaves”.



Así reiteró que el Estado provincial y subrayó que “tomó la decisión de seguir construyendo y haciendo los sueños posibles. Los próximos meses seguiremos con otras etapas de viviendas de acuerdo al plan que desarrollamos”.

La vecina Silvia Esther Figuero, en nombre de todos los beneficiarios agradeció al Gobernador por la decisión de finalizar la construcción de las viviendas y concretar la entrega. “Hoy es un gran día para todos nosotros porque marca un antes y un después para nuestras familias. Era un momento muy esperado y soñado”, destacó.

Acompañaron a las familias beneficiarias, el vicegobernador Antonio Marocco; el presidente de la Cámara de Diputados, Esteban Amat; el ministro de Gobierno y Justicia, Ignacio Jarsún, el ministro de Seguridad Nicolás Avellaneda, la diputada Nacional Yolanda Vega, legisladores provinciales, entre otras autoridades.

Las viviendas

Son 72 dúplex y 66 departamentos correspondientes a la primera etapa de entrega del plan Casa Propia con Ahorro Previo en Salta Capital. En el caso de los departamentos, 30 corresponden a grupos especiales. Es un conjunto de 4 blocks de departamentos y 1 block de departamentos con planta baja adaptada.

Los dúplex tienen 63,86 m2 de superficie cubierta cada unidad. Constan de un estar-comedor, cocina, lavadero exterior y un dormitorio en planta baja, mientras que la planta alta se compone de 1 dormitorio y una superficie de extensión para futura ampliación