Son más de 200 mil las vacunas aplicadas contra la gripe en Salta

El Ministerio de Salud Pública informó que, desde el inicio de la Campaña Nacional de Vacunación contra la Gripe, el 11 de marzo, ya se han aplicado 208.886 dosis antigripal en la provincia.

Esta cifra representa el 83,5% del total de los grupos habilitados para darse este inmunizante, estimado en 250 mil personas.

En relación con la población objetivo, hasta el 9 de agosto, se vacunó la totalidad del personal de salud, el 90% de embarazadas, el 82,4% de bebés de entre 6 y 24 meses con una dosis y el 64,2% con la segunda dosis.

Además, se administraron 73.814 dosis a mayores de 65 años y 99.245 a personas de 2 a 64 años con factores de riesgo.

La jefa del programa de Inmunizaciones, Adriana Jure, explicó que “las dosis están disponibles en hospitales y centros de salud de toda la provincia. Es importante que las personas que forman parte de los grupos de riesgo se den la dosis”.

Agregó que, “la cobertura en pacientes pediátricos sigue siendo baja, por ello instamos a las familias a llevar a los bebés de 6 a 24 meses a los vacunatorios para iniciar o completar esquema, para garantizar la protección de los niños en épocas donde la circulación viral suele aumentar”.

Situación epidemiológica

Según datos de la Dirección General de Coordinación Epidemiológica, desde el 1 de enero y hasta el 25 de julio, en Salta se notificaron 19.007 casos de síndrome gripal.

Los virus que circulan son influenza A y B, parainfluenza, virus sincicial respiratorio, metapneumovirus, adenovirus y rhinovirus.

Los niños y los adolescentes son los más afectados por la gripe, dado que representan el 55,7% del total de casos, es decir, 10.582 positivos, incluyendo desde recién nacidos hasta los 19 años de edad.

Desde el inicio del año, se han hospitalizado 2415 pacientes, es decir, el 12,7% de los positivos notificados. Capital, Anta, San Martín y Orán son los departamentos que mayor internación han registrado.

Prevención

El Ministerio de Salud Pública brinda una serie de consejos orientados a prevenir enfermedades respiratorias.

Es recomendable lavar frecuentemente las manos con agua y jabón: antes de comer, después de ir al baño o asistir a un niño o adulto en el cambio de pañales, luego de toser, estornudar, limpiarse la nariz, manipular basura y otras acciones de la vida cotidiana.

También, se aconseja cubrir la boca al toser o estornudar con un pañuelo descartable o con el pliegue del codo, para evitar contagiar a otros.

Ventilar todos los ambientes del hogar diariamente. A pesar de las bajas temperaturas, es necesario realizar este procedimiento para eliminar los virus y bacterias que se acumulan en la casa.

Es fundamental tener al día las vacunas contempladas en el Calendario Nacional. Además, los pacientes pediátricos deben visitar periódicamente al médico para realizar controles de rutina, lo que permite saber cómo está creciendo y desarrollándose el niño.

En cuanto a la alimentación del bebé, es primordial la lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses de edad, y luego continuar hasta los dos años o más con una alimentación complementaria adecuada.