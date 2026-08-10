Este martes el Centro Cultural América recibirá las imágenes peregrinas del Milagro
La institución ubicada en Mitre 23, frente a la Plaza 9 de Julio, abrirá mañana sus puertas a los fieles de 10 a 18, donde la comunidad podrá venerar las imágenes y recibir su bendición.
Salta Hoy
10 / 08 / 2026
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A lo largo de la jornada, la permanencia de las imágenes estará acompañada por diversas manifestaciones culturales a cargo de los talleres del centro.
Entre las actividades destacadas, los alumnos del taller de folclore ofrecerán presentaciones de danza para amenizar la estadía de los asistentes.
La organización invitó a salteños y turistas a participar en esta celebración de fe y tradición.