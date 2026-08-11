Caballos sueltos provocan un accidente en la zona de San Agustín
Radio Salta confirmó que ocurrió anoche alrededor de las 23:00 sobre la Ruta provincial 21, a la altura del barrio La Jacinta.
Salta Hoy
11 / 08 / 2026
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[Imagen ilustrativa]
Un hombre oriundo de El Carril circulaba en un Renault Kwid cuando tres equinos cruzaron imprevistamente la calzada.
El conductor no logró esquivarlos e impactó a uno de los animales, pero afortunadamente el hombre resultó ileso.
Sin embargo el caballo quedó herido en una de sus patas y el automóvil con considerables daños materiales.
Tras la intervención policial, el dueño de los animales se presentó en la comisaría y las partes llegaron a un acuerdo para cubrir los daños ocasionados.