Caballos sueltos provocan un accidente en la zona de San Agustín

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Un hombre oriundo de El Carril circulaba en un Renault Kwid cuando tres equinos cruzaron imprevistamente la calzada.

El conductor no logró esquivarlos e impactó a uno de los animales, pero afortunadamente el hombre resultó ileso.

Sin embargo el caballo quedó herido en una de sus patas y el automóvil con considerables daños materiales.

Tras la intervención policial, el dueño de los animales se presentó en la comisaría y las partes llegaron a un acuerdo para cubrir los daños ocasionados.