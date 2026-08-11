Cerrillos: Un incendio de grandes dimensiones destruyó una vivienda en el B° Los Nogales

[Foto gentileza Diario El Tribuno]

La alerta fue recibida este lunes a las 16:20 en el Sistema de Emergencias 911.

Los bomberos de la policía y voluntarios llegaron rápidamente y encontraron el fuego muy extendido en la casa. Trabajaron juntos para controlar y extinguir las llamas.

Se sospecha que el incendio comenzó por el sobrecalentamiento de los conductores eléctricos del tablero interno de la casa.

Los animales se encontraban en el interior de una de las habitaciones cuando se produjo el siniestro y lamentablemente tuvieron el peor final.

El propietario del domicilio se enteró de lo ocurrido cuando llegó a su casa luego de una jornada de trabajo.