“Lo ocurrido en Venezuela y Colombia muestra que el planeta está en constante movimiento”
Por Radio Salta, el doctor en geología y columnista de Diario El Tribuno, Ricardo Alonso, recordó que en la zona norte argentina todos los días hay sismos que muchas veces son imperceptibles para los humanos.
Salta Hoy
11 / 08 / 2026
Alonso indicó que la mayor energía del planeta se libera en la zona de Chile y recordó un terremoto ocurrido en Valdivia en la década del 60 que llegó a 9,4 de magnitud.
“Los sismos no se pueden predecir en el cuándo pero si se sabe dónde”, reflexionó en la entrevista de esta mañana.
Y mencionó la innumerable cantidad de estudios que existen sobre las zonas donde se encuentran las fallas sismogénicas en América.
“Nosotros -por los habitantes salteños- vivimos en el lomo de los Andes que se desplazan permanentemente” expresó Alonso
Finalmente detalló la cantidad de fallas que se encuentran bajo suelo salteño.