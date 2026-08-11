“Lo ocurrido en Venezuela y Colombia muestra que el planeta está en constante movimiento”

Alonso indicó que la mayor energía del planeta se libera en la zona de Chile y recordó un terremoto ocurrido en Valdivia en la década del 60 que llegó a 9,4 de magnitud.

“Los sismos no se pueden predecir en el cuándo pero si se sabe dónde”, reflexionó en la entrevista de esta mañana.

Y mencionó la innumerable cantidad de estudios que existen sobre las zonas donde se encuentran las fallas sismogénicas en América.

“Nosotros -por los habitantes salteños- vivimos en el lomo de los Andes que se desplazan permanentemente” expresó Alonso

Finalmente detalló la cantidad de fallas que se encuentran bajo suelo salteño.