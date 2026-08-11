Sismos: “Las construcciones en Salta están demasiado preparadas”
“Estamos listos para cualquier clase de sismos. Salvo las construcciones viejas”, dijo esta mañana por Radio Salta, el ingeniero Juan Carlos Segura, presidente de la Cámara Salteña de la Construcción.
Salta Hoy
11 / 08 / 2026
Segura fue consultado sobre las medidas sismorresistentes que deben cumplirse por ley en nuestra provincia, a propósito del sismo en Colombia que dejó este lunes más de 110 muertos.
Por otro lado volvió a reclamar la baja en la obra en la provincia y dijo que “la escasa obra privada se ejecuta con albañiles conocidos que realizan la obra sin generar empleo registrado”.
“Hay miles de trabajadores de la construcción que están sin trabajo. Y cuando se terminen de entregar las casas del gobierno crecerá aún más el índice de desempleo en nuestro sector”, remarcó.