Sismos: “Las construcciones en Salta están demasiado preparadas”

Segura fue consultado sobre las medidas sismorresistentes que deben cumplirse por ley en nuestra provincia, a propósito del sismo en Colombia que dejó este lunes más de 110 muertos.

Por otro lado volvió a reclamar la baja en la obra en la provincia y dijo que “la escasa obra privada se ejecuta con albañiles conocidos que realizan la obra sin generar empleo registrado”.

“Hay miles de trabajadores de la construcción que están sin trabajo. Y cuando se terminen de entregar las casas del gobierno crecerá aún más el índice de desempleo en nuestro sector”, remarcó.