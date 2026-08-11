Terremoto en Colombia: “Se escuchan testimonios escalofriantes”

Por Radio Salta relató que sus familiares y amigos con resistencia en Cali -el lugar más afectado- se encuentran sanos y salvos. “Aunque la casa de mi madre resultó muy averiada”, dijo.

“Vivimos momentos de mucha angustia porque las comunicaciones estaban interrumpidas y no podíamos saber sobre la suerte de nuestros seres queridos hasta la noche”, expresó.

“Donde se registró el movimiento ayer es una zona muy riesgosa”, indicó Uribe en la charla con Radio Salta.