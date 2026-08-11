Prohíben el ingreso de colectivos San Antonio a la zona urbana de Aguas Blancas
Es por una deuda de varios años en tasas municipales. De esta manera la comuna obliga a las unidades a terminar su recorrido en la garita de acceso.
Salta Hoy
11 / 08 / 2026
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“Esa empresa esta acostumbrada a hacer o que quiere”, dijo por Radio Salta, Adrian Zigarán, interventor de Aguas Blancas y el autor de la medida.
El funcionario indicó que la deuda de la empresa cuestionada con Aguas Blancas es de 12 millones de pesos por Actividades Varias.