Como el sector turístico salteño comienza a aplicar la IA

“Nuestro gran desafío ahora es diseñar -con ayuda de Inteligencia Artificial- buenas herramientas para crear, por ejemplo, itinerarios interesantes para el visitante”, dijo Mauricio Clark, secretario de la Cámara de Turismo de Salta.

Indicó que “hoy por hoy abrir el negocio, hacer un flyer ya no es suficiente para captar nuevos mercados. Por eso trajimos importantes capacitadores”, agregó.

A su turno, Juan Chibán, presidente de la Cámara Hotelera Gastronómica y Afines anunció el arribo en Salta de “Uber y Rappi Eats” para los socios de la Cámara. “De esta manera se facilitará la realización de envíos o delivery en la provincia”, dijo el empresario.