Cachi fortalece la comercialización de su destino ante agencias de viajes de todo el país

 imagen

EN VIVO 01:00 a 4:00 HRS

Música Programada

PROX. 04:00 a 5:00 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 05:00 a 5:30 HRS

 

Hermandad Tibetana

Un espacio de la Organización Internacional Katmandú.

PROX. 06:00 a 6:30 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 06:30 a 8:00 HRS

 

Buscando Señales

Resume la información más importante a primera hora de la mañana, abordando  temas de actualidad, política local y nacional, economía y finanzas, tecnología, medio ambiente, salud, vinos de altura y mucho más.

PROX. 08:00 a 9:00 HRS

 

Control Ciudadano

Programa de asesoramiento sobre los derechos del consumidor.  También hay columnistas especializados en el área previsional y de derecho laboral.

PROX. 09:00 a 13:00 HRS

 

La Mañana de Radio Salta

Un programa con la más amplia cobertura para mantenerte bien informado. Todas las novedades que te interesan en la voz de un equipo profesional de excelencia. 

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Pulso Gremial

Pulso Gremial - Desde 2002 informando sobre las actividades de los gremios y noticias laborales del país.

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 18:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 18:00 a 19:00 HRS

 

Tiempo de Mundial

El programa que reúne la cobertura más amplia del evento deportivo más importante del planeta. Con invitados, entrevistas, y el mejor análisis futbolero.

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 00:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

 

Toda la programación

Cachi fortalece la comercialización de su destino ante agencias de viajes de todo el país

El encuentro virtual buscó afianzar vínculos con el sector emisor e incorporar las experiencias y los servicios vallistos a la oferta turística.

Salta Hoy

11 / 08 / 2026

 

VER GALERÍA

 

La Municipalidad de Cachi, en conjunto con la Asociación Salteña de Agencias de Viajes y Turismo (ASAT), y el Ministerio de Turismo y Deportes, organizó una reunión estratégica con empresas del rubro orientada a potenciar la difusión de la localidad y abrir nuevos canales de venta.

Durante la jornada virtual, los equipos locales presentaron una radiografía actualizada de los servicios, prestadores y experiencias de Cachi. El intercambio permitió brindar insumos clave a los agentes de Salta, Jujuy y Buenos Aires que buscan sumar la oferta calchaquí a sus catálogos.

La actividad contó con la participación del subsecretario de Desarrollo Turístico, Alejandro Romero; el intendente Américo Liendro; el senador departamental Manrique Burgos; y el asesor municipal Leandro Caro. Por la esfera privada acompañaron la titular de la ASAT, Lía Rivela; el referente de la Cámara de Turismo local, Fabio Ortiz; y el presidente de la Asociación de Hoteles de Turismo filial Salta, Diego Patrón Costas.

Esta labor articulada entre la Provincia, el Municipio y los empresarios afianza el posicionamiento del destino, a la vez que resalta la riqueza patrimonial y paisajística, y la identidad andina de Cachi dentro del mercado turístico.

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO