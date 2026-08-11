Cachi fortalece la comercialización de su destino ante agencias de viajes de todo el país

La Municipalidad de Cachi, en conjunto con la Asociación Salteña de Agencias de Viajes y Turismo (ASAT), y el Ministerio de Turismo y Deportes, organizó una reunión estratégica con empresas del rubro orientada a potenciar la difusión de la localidad y abrir nuevos canales de venta.

Durante la jornada virtual, los equipos locales presentaron una radiografía actualizada de los servicios, prestadores y experiencias de Cachi. El intercambio permitió brindar insumos clave a los agentes de Salta, Jujuy y Buenos Aires que buscan sumar la oferta calchaquí a sus catálogos.

La actividad contó con la participación del subsecretario de Desarrollo Turístico, Alejandro Romero; el intendente Américo Liendro; el senador departamental Manrique Burgos; y el asesor municipal Leandro Caro. Por la esfera privada acompañaron la titular de la ASAT, Lía Rivela; el referente de la Cámara de Turismo local, Fabio Ortiz; y el presidente de la Asociación de Hoteles de Turismo filial Salta, Diego Patrón Costas.

Esta labor articulada entre la Provincia, el Municipio y los empresarios afianza el posicionamiento del destino, a la vez que resalta la riqueza patrimonial y paisajística, y la identidad andina de Cachi dentro del mercado turístico.