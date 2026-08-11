Salta Libre de Cataratas: habrá un operativo en el CIC de Santa Cecilia

La Municipalidad de Salta, en conjunto con la Fundación Oftalmológica Saravia Olmos, llevará adelante un nuevo operativo del programa Salta Libre de Cataratas. Será el martes 18 de agosto, desde las 15, en el Centro Integrador Comunitario (CIC) “José Mariano Cávolo Gallo” de barrio Santa Cecilia.

El operativo de atención será por orden de llegada. Los requisitos para ser atendidos son ser residente de la ciudad de Salta, tener 55 años o más, no contar con obra social y presentar la negativa de ANSES, ya que la iniciativa está destinada a personas sin cobertura de salud.

Nicolás Martorell, secretario de Gobierno de la Municipalidad, remarcó que durante el operativo, los especialistas de la Fundación Saravia Olmos realizarán las evaluaciones para determinar si el paciente presenta cataratas y si reúne las condiciones para una intervención quirúrgica. Quienes resulten aptos serán derivados a los consultorios de la institución.

Es de recordar que hasta la fecha muchos vecinos ya tuvieron la posibilidad de ser operados y cambiar su calidad de vida.

Quienes tengan dudas o consultas sobre los requisitos para ser atendidos podrán comunicarse al 3872266201.